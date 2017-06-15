"Не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь": Путин прокомментировал голосование Сената США по санкциям против РФ

Президент России Владимир Путин назвал голосование Сената Соединенных Штатов об ужесточении санкций против РФ свидетельством продолжающейся внутриполитической борьбы в США и высказал мнение, что это происходит «на голом месте».

Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в ходе очередной «прямой линии».

«История Россия показывает, что мы, как правило, жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, то под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Я уже не говорю даже про советское время, но и раньше это было», - заявил Путин.

«Сейчас мы знаем, что в Сенате США опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего такого не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте начали говорить об этих санкциях? Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но, тем не менее, это происходит, я считаю, на голом месте. Поэтому не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России», - утверждает российский лидер.

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Как сообщал УНИАН, Сенат США в среду проголосовал за новые санкции против России, инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против.

Документ, который поддержали сенаторы из обеих партий, законодательно закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, русскими, которые причастны к коррупции, нарушениям прав человека, поставкам оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся юридических лиц в области добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание для России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Перед голосованием государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенаторов не ограничивать Белый дом в возможности наладить диалог с Кремлем.