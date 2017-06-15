"Один есть, осталось - 216": конгрессмен США получила письмо с угрозами после стрельбы в Вирджинии (видео)
13:26, 15 июня 2017Мир
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Накануне вооруженный мужчина открыл огонь по конгрессменам, которые играли в волейбол на спортивной площадке.
Раненый во время стрельбы конгрессмен Стив Скалис остается в критическом состоянии
"Один есть, осталось - 216" - письмо с угрозами в такой формулировке получила конгрессмен, представитель республиканской партии США Клодия Тенни. Об этом говорится в сюжете ТСН.
После стрельбы в штате Вирджиния в полиции на это письмо обратили особое внимание. Накануне вооруженный мужчина открыл огонь по конгрессменам, которые играли в волейбол на спортивной площадке.
Раненный при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции.
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