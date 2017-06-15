"Один есть, осталось - 216": конгрессмен США получила письмо с угрозами после стрельбы в Вирджинии (видео)

"Один есть, осталось - 216" - письмо с угрозами в такой формулировке получила конгрессмен, представитель республиканской партии США Клодия Тенни. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После стрельбы в штате Вирджиния в полиции на это письмо обратили особое внимание. Накануне вооруженный мужчина открыл огонь по конгрессменам, которые играли в волейбол на спортивной площадке.

Раненный при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции.