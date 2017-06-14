Количество пострадавших во время пожара в высотке Лондона возросло до 74 человек

Число пострадавших в результате пожара в многоэтажке на западе Лондона на данный момент составляет по меньшей мере 74 человека, все они доставлены в больницы, 20 из них требуют интенсивной терапии. Об этом сообщает Reuters.

"В результате крупного пожара, произошедшего в среду в лондонской высотке, более 70 человек были госпитализированы, 20 из них требуют интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в полиции Лондона пока подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке. Очевидцы сообщали о 10 погибших.

Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек. Пока неизвестно, скольким людям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.