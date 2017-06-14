Одна из старейших газет Британии превратится в таблоид

Британские газеты Guardian и Observer в начале 2018 года перейдут в таблоидный формат, сообщило издательство Guardian Media Group, передает Би-би-си. Обе газеты сейчас приносят убытки, а смена формата, по мнению издательства, поможет изданиям стать безубыточными к 2019 году.

Читайте такжеThe Guardian показала фото смертника из МанчестераСейчас газеты выходят в формате "берлинер" - это что-то среднее между таблоидным форматом и традиционными большими газетными листами. Таблоидный формат предполагает выход газеты на меньшем по размеру листе формата A3.

Из-за смены стиля издательство сможет закрыть типографии в районе Траффорд в Манчестере и Стратфорд в Лондоне. Guardian Media Group также собирается реструктуризировать свой рекламный бизнес и сократить на него издержки.

Печать газеты будет передана на аутсорсинг компании Trinity Mirror, владеющей таблоидами Mirror, Sunday Mirror и People.

"Берлинер - это красивый формат, который прекрасно служил нашим читателям в течение 12 лет, но мы знаем, что наши читатели больше всего ценят нашу удостоенную наград, качественную, независимую журналистику, а не форму или размер газет", - заявила главный редактор Guardian Кэтрин Винер. Она обещала придать новый облик газетам Guardian и Observer, которые станут, по ее словам, дерзкими, броскими и красивыми.

В 2015 году Винер стала первой женщиной, возглавившей эту газету за ее почти 200-летнюю историю.

Газета леволиберальных британских кругов, Guardian перешла на формат "берлинер" в 2005 году. До этого она выходила на больших по размеру листах. Тогда же произошла полная смена дизайна газеты. Смена формата произошла при предшественнике Винер Алане Расбриджере, который был главредом газеты в течение 20 лет. Тогда Guardian Media Group потратила 50 млн фунтов (более $63 млн) на новые прессы для перехода газеты на "берлинер".

В 2021 году исполнится 200 лет со дня первого выхода газеты. До 1959 года она носила название Manchester Guardian.