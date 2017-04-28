Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после "брексита" - The Guardian

Ожидается, что на саммите в выходные лидеры обсудят заявление о том, что, если остров воссоединится, северу автоматически вернут членство в ЕС. Об этом пишет Дженнифер Рэнкин в статье "Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после "брексита", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Европейские лидеры, возможно, готовятся признать объединенную Ирландию в декларации, которая подготовит почву для того, чтобы север быстро вернулся в Европейский союз. Ожидается, что на своем первом саммите по "брекситу" в субботу 27 лидеров ЕС обсудят текст, в котором говорится, что, если Ирландия объединится, то север автоматически станет частью ЕС.

Включение такой формулировки – победа для ирландского правительства, которое настаивало на принятии "положения о ГДР", ссылка на интеграцию бывшего восточногерманского государства в Европейское сообщество после падения Берлинской стены. Декларация неизбежно вызовет опасения, что "брексит" может спровоцировать распад Великобритании, хотя в Северной Ирландии идея объединения не получила поддержку большинства.

Дипломаты ЕС готовы к жесткой реакции со стороны Великобритании, учитывая гневные заголовки таблоидов, которые последовали после спекуляций о статусе Гибралтара. После лоббирования Мадрида, ЕС согласился, что испанское правительство сможет исключить Гибралтар из любого торгового соглашения между ЕС и Великобританией, если оно не будет удовлетворено статусом территории.

Положение по Ирландии содержится в Соглашении Страстной Пятницы, в котором говорится, что север и юг Ирландии имеют право объединиться, если согласится большинство севернее границы. Энда Кенни, премьер-министр Ирландии, утверждает, что для севера Ирландии важна "простота" возврата в ЕС, если произойдет воссоединение.

В плане саммита, который изучили в The Guardian, говорится о положении Соглашения Страстной Пятницы в отношении объединенной Ирландии, и добавляется, что это событие вернет север в ЕС. В плане говорится: "Европейский Совет признает, что, в соответствии с международным правом, вся территория такой объединенной Ирландии будет частью Европейского Союза [в случае объединения Ирландии]".

"Брексит" снова вернул на повестку дня вопрос об объединении Ирландии, но общественная поддержка остается на довольно низком уровне. В Северной Ирландии, недавний опрос показал, что подавляющее большинство (62%) проголосовали бы за то, чтобы территория оставалась частью Великобритании, в то время как только 22% поддержали объединение Ирландии. Избиратели в республике также настроены скептически, особенно если воссоединение дорого обойдется.

На вопрос о том, как они голосовали бы на референдуме, если бы стоимость объединенной Ирландии составила € 9 млрд в год, только треть ирландских респондентов заявили, что они голосовали бы "за", треть была бы против, а остальные не определились.

"Положение о ГДР" содержится в тексте отдельно от официальных принципов переговоров ЕС, поскольку оно рассматривается как отражение Соглашения Страстной Пятницы, а не вопроса, который должен обсуждаться с Великобританией.

Представители Брюсселя ожидают короткого саммита в субботу, где лидеры ЕС быстро договорятся об основных принципах ведения переговоров по "брекситу". Документ должен определить "красные линии" ЕС, которые технически уже были установлены.

Читайте такжеDie Presse: Тактическая игра Терезы Мэй

Остается все меньше времени до начала официальных переговоров после выборов 8 июня, и есть признаки того, что Великобритания все больше раздражает ЕС. В четверг Ангела Меркель заявила, что британские политики живут иллюзиями о том, что Великобритания сохранит большинство своих привилегий членства ЕС после выхода из блока.

Незадолго до выступления в Бундестаге канцлер Германии поговорила с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Он рассказал об ужине накануне вечером на Даунинг-стрит, 10, где он и главный переговорщик ЕС по "брекситу" встречались с Терезой Мэй и ее высокопоставленными должностными лицами.

"Я пессимистично настроен в отношении того, что у этих переговоров может быть положительный результат", - сказал один из дипломатов ЕС. Он заявил, что шансы Великобритании вырваться из ЕС без сделки выше 50%.

ЕС расстроен тем, что команда Мэй, по их мнению, не "связана с реальностью" в отношении обещаний Дэвида Кэмерона, выплатить взносы в бюджет ЕС до 2020 года. Брюссель настаивает на том, что британцы должны выполнить это обещание. "Они [британцы] не просто находятся на другой планете, они в другой галактике", - сказал источник.