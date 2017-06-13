Секретная служба США не записывала разговоров в Белом доме – СМИ

В Секретной службе США заявили, что не имеют никаких аудиозаписей или стенограмм разговоров президента Дональда Трампа, записанных в Белом доме, сообщает 12 июня издание The Wall Street Journal, как сообщает "Радио свобода".

Секретная служба, которая является звеном сил безопасности, которая охраняет президента и его семью, в 1960-70-х годах владела секретными записями в Белом доме. Сейчас же на запрос журналистов по поводу возможного наличия таких материалов Секретная служба заявила, что не имеет их.

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Тем не менее, издание предполагает, что речь может идти о записи разговоров в Овальном кабинете.

Издание отмечает, что вопрос о возможных записях разговоров Трампа появился после того, как он опубликовал в Twitter сообщение о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми.

«Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе», – написал Трамп.

Джеймс Коми на прошлой неделе подробно рассказал о своих переговорах с Трампом и обсудил их на слушаниях в Сенате.