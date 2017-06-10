Трамп заверил в преданности США обязательству защищать каждого союзника НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил в преданности США обязательству о готовности защищать каждого союзника Организации Североатлантического договора (НАТО) в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора о выполнении обязанностей по соблюдению общей безопасности.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом в Вашингтоне, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В частности, Трампа спросили, разделяет ли он видение многих членов НАТО на Востоке Европы, что Россия несет угрозу безопасности и мира в регионе. Также у него спросили, должны ли США действовать в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора, если любой член Альянса окажется под агрессией РФ.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты обязуются быть преданными коллективной обороне Альянса.

"Я обязываю Соединенные Штаты быть преданными 5 статье. И, несомненно, мы там для защиты", - отметил Трамп.

Президент США объяснил, что именно поэтому он требует от союзников увеличивать расходы на оборону.