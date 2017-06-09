В новом правительстве Британии пять ключевых министров останутся на своих должностях

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй оставит пять ключевых министров на своих должностях в новом правительстве. Об этом сообщает официальный сайт британского правительства.

Читайте такжеЕлизавета II позволила Мэй сформировать правительствоВ частности, отмечается, что свои должности сохранят Филип Хэммонд во главе Министерства финансов (Канцлер казначейства), Эмбер Радд во главе Министерства внутренних дел (Государственный секретарь департамента внутренних дел) и Борис Джонсон во главе внешнеполитического ведомства (Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества).

Также, Дэвид Дэвис продолжит занимать должность Государственного секретаря, ответственного за выход Британии из Европейского Союза, а

Майкл Фэллон и в дальнейшем будет отвечать за Министерство обороны (Государственный секретарь по вопросам обороны Соединенного Королевства).

В связи с этим сообщением, Борис Джонсон в Twitter написал: "Рад быть вновь назначенным на пост секретаря по иностранным делам. Очень много огромной работы надо сделать для лучшей страны на Земле. Давайте отстаивать глобальную Британию".

Как сообщал УНИАН, Мэй заявила, что после досрочных выборов в Палату общин и в дальнейшем будет оставаться во главе британского правительства и начнет переговоры о выходе из Европейского Союза.

"Я только что встретилась с ее величеством Королевой. И я теперь буду формировать правительство. Правительство, которое обеспечит уверенность и будет дальше Британию в этот критический момент для нашей страны", - подчеркнула Мэй.

"Это правительство будет руководить страной на пути решающих переговоров относительно выхода Британии из Европейского Союза, которые начнутся через 10 дней, и исполнит волю британского народа по выходу Соединенного Королевства из Европейского Союза", - заявила премьер-министр.