Финальная серия седьмого сезона "Игры престолов" будет самой длинной в истории проекта

Финал нового сезона сериала "Игры престолов" будет самым длинным эпизодом в истории проекта. Кроме того, в седьмом сезоне также будет показана самая короткая серия, сообщает ZN.UA со ссылкой на Entertainment Weekly.

Читайте такжеВ Гарвардском университете запускают курс по сериалу "Игра престолов"По словам одного из создателей шоу Дэна Уайса, в новом сезоне будут показаны два эпизода дольше 60 минут. "Один будет нашим самым продолжительным эпизодом в истории - он будет длиться около 90 минут. Другой станет самым коротким эпизодом длиной 50 минут", - добавил Дэвид Бениофф.

До этого самым длинным эпизодом сериала был финал шестого сезона длительностью 69 минут.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом этого года, вместо привычных для зрителя марта-апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.