Новый трейлер "Игры престолов" стал самым просматриваемым в истории телевидения

Проморолик седьмого сезона «Игры престолов» стал самым просматриваемым трейлером в истории телевидения. Об этом Deadline сообщили в пресс-службе канала HBO.

Двухминутный клип набрал 61 миллион просмотров за первые 24 часа после его публикации на YouTube. Отмечается, что это рекорд для трейлера любого телевизионного шоу.

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Видео появилось в сети 24 мая. В нем один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.