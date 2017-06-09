Четыре страны внесли в террористические списки связанных с Катаром людей- СМИ
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет объявили о внесении в террористические списки 59 человек и 12 организаций.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет объявили о внесении в террористические списки 59 человек и 12 организаций, которые связаны с Катаром. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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В заявлении четырех арабских стран говорится, что у них есть данные о связи указанных лиц и организаций «с политикой двойных стандартов Катара, которая, с одной стороны, декларирует борьбу с терроризмом, а с другой, — финансирование, поддержку и укрывательство различных террористических организаций».
Отмечается, что списки будут обновляться.
Ранее сообщалось, что ОАЭ закрыли воздушное пространство для всех самолетов, летящих в Катар или из этой страны