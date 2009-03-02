Получат ли страны Европы 180 миллиардов евро помощи?

Неизвестным остается, получат ли страны Центральной и Восточной Европы 180 миллиардов евро помощи.

На срочном саммите Евросоюза, который накануне состоялся в Брюсселе, никакого решения по этому поводу не приняли. Запрос о помощи выдвинуло венгерское правительство.

На собрании должны были преодолеть расхождения относительно методов борьбы с мировым финансовым кризисом. Пока что согласились избегать протекционизма и придерживаться принципов единого рынка.

Европейские лидеры договорились обсудить пути преодоления финансово-экономических неурядиц с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Специальный саммит состоится в апреле.

Нынешнее собрание европейских лидеров созвала председательствующая в ЕС Чехия после того, как французский президент Николя Саркози пообещал автопрому своей страны 3 миллиарда евро помощи при условии, что компании не перенесут рабочие места за границы Франции. В других европейских странах - против такого государственного протекционизма.

ICTV