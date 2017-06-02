В Германии запретили "детские браки"

Немецкий Бундестаг принял решение, согласно которому браки, заключенные между несовершеннолетними, признаются недействительными. Об этом сообщает Европейская правда Süddeutsche Zeitung.

В ночь 2 июня немецкие депутаты проголосовали за постановление, согласно которому браки, заключенные лицами в возрасте до 16 лет, признаются недействительными.

Если же один из супругов на момент заключения брака был в возрасте от 16 до 18 лет, такой союз необходимо отменять в судебном порядке.

Эти положения распространяются также на браки, которые были заключены за рубежом. Минимальный возраст для заключения брака в Германии – 18 лет.

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От нормы могут отступить только в особо сложных случаях и при условии, что лицо, бывшее несовершеннолетним на момент заключения брака, сейчас уже достигло совершеннолетия и подтверждает брак.

Вопрос браков несовершеннолетних в Германии раньше играл второстепенную роль. Однако с волной мигрантов число женатых несовершеннолетних в стране существенно возросло.