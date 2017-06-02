В Таиланде грузовик влетел в ресторан: есть погибшие и раненные

В Таиланде вечером 1 июня грузовик с прицепом потерял управление и протаранил придорожный ресторан. Об этом сообщает Thai News.

Грузовик протаранил пять автомобилей, два мотоцикла, припаркованных у ресторана, а затем врезался в столики, за которыми сидели посетители.

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В результате происшествия один мужчина погиб на месте, еще один мужчина и молодая женщина скончались в больнице, куда их доставили вместе с восемью пострадавшими сразу после инцидента.

Как сообщал УНИАН, в результате нападения на отель в Маниле погибли 36 челоек.