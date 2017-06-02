Нападение на отель в Маниле: жертвами стали 36 человек

Жертвами пожара, возникшего в гостиничном комплексе в Маниле после попытки ограбления, стали 36 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя местной полиции.

Внутри Resorts World Manila были обнаружены 36 тел после нападения боевика, который открыл стрельбу и поджег игровые столы в казино. По данным полиции, жертвы не были расстреляны, а погибли от удушья.

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Сообщается, что налетчик, вооруженный штурмовой винтовкой, был заядлым игроком. Он в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег игровые столы. Нападавший покончил с собой.

Как сообщал УНИАН, ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".