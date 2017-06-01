Президент Сербии Вучич принял присягу на фоне протестов

Александар Вучич 31 мая принес присягу на посту президента Сербии на короткой церемонии в парламенте на фоне протестов. Он заменит на посту президента Томислава Николича, сообщает Радио Свобода.

Во время церемонии инаугурации протестующие с лозунгом «Против диктатуры» при поддержке большинства оппозиционных партий и лидеров пытались пройти к входу в здание парламента в Белграде, но полиция преградила им путь, произошли столкновения.

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Позднее 31 мая несколько тысяч человек приняли участие во втором протесте против Вучича в Белграде, который прошел без инцидентов.

«Обещаю хранить мир и стабильность, охранять и защищать будущее наших детей», – сказал Вучич перед тем, как покинуть здание парламента.

До вступления на должность президента Вучич три года был премьером Сербии.

Напомним, Александр Вучич победил на выборах президента 2 апреля с результатом в 55 процентов – спустя почти год после того, как его Сербская прогрессивная партия победила на парламентских выборах.

Вучіч декларирует приверженность евроинтеграционном направлении Сербии, в то же время выступает за тесные связи страны с Россией. Должность президента в Сербии, что является парламентской республикой, скорее церемониальная, в то же время партия Вучича остается самой влиятельной в стране.