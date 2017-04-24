Евроинтеграция остается приоритетом Сербии при президентстве Вучича – глава МИД

Глава МИД Сербии Ивица Дачич уверяет Брюссель, что евроинтеграция остается главным приоритетом Белграда после того, как 31 мая Александр Вучич вступит в должность президента.

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Об этом Дачич заявил 24 апреля после того, как он и новоизбранный президент Вучич в Брюсселе встретились с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ганом, сообщает Радио Свобода.

Александр Вучич, который был премьер-министром Сербии, победил на выборах президента 2 апреля с результатом в 55 процентов.

Вучич декларирует приверженность евроинтеграционному направлению Сербии, в то же время выступает за тесные связи страны с Россией. Должность президента в Сербии, которая является парламентской республикой, скорее церемониальная, в то же время партия Вучича остается самой влиятельной в стране.