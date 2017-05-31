Взрыв в дипломатическом районе Кабула: 80 погибших и более 300 раненых (видео)

В столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства Германии произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле. Количество погибших в результате инцидента достигло 80 человек, еще свыше 300 человек получили ранения.

В результате взрыва повреждены здания посольств Германии и Франции. В МИД Германии сообщили, что служащие посольства получили ранения, сейчас они в безопасности.

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Это уже второй теракт, который произошел в Кабуле в этом месяце. В начале мая в столице Афганистана прогремел взрыв возле посольства США. Тогда погибли 8 мирных жителей, еще 25 получили ранения.

В целом с начала этого года в городе произошло по меньшей мере семь серьезных атак. Результате которых погибли и получили ранения несколько сотен человек.