Reuters сообщило новые детали о контактах зятя Трампа с послом РФ

Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер имел по крайней мере три скрытых контакта с российским послом в Соединенных Штатах во время и после президентской кампании 2016 года.

Об этом рассказали Reuters семь нынешних и бывших чиновников США.

Эти контакты включают два телефонных звонка в период с апреля по ноябрь прошлого года, сообщили два источника. До начала этого года Кушнер оказался в центре внимания расследование ФБР относительно того, есть ли сговор между кампанией Трампа и Кремлем, проинформировали два других источника – один нынешний и один бывший сотрудник правоохранительных органов.

Как отмечает агентство, Кушнер привлек внимание ФБР в прошлом году, когда бюро начало исследовать связи бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами, сказали два источника.

Несмотря на то, что ФБР расследует контакты Кушнера с Россией, он в настоящее время не является целью данного исследования, сказал нынешний сотрудник правоохранительных органов.

Новая информация о двух звонках, а также другие детали, раскрытые Reuters, могут помочь пролить свет на то, когда и почему Кушнер первым привлек внимание ФБР и показать, что его контакты с российским послом Сергеем Кисляком были более широкими, чем по информации Белого дома.

В марте Белый дом заявлял, что Кушнер и Флинн в декабре 2016 года встречались с Кисляком в Trump Tower, чтобы установить «линию связи». Белый дом не признает никаких других контактов между Кушнером и российскими официальными лицами.

В ФБР отказались от комментариев, в то время как посольство России заявило, что не будет комментировать отдельные дипломатические контакты. Белый дом не отреагировал на просьбу прокомментировать информацию.

Джейми Горелик, адвокат зятя Трампа, заявила, что Кушнер не помнит никаких телефонных разговоров с Кисляком в период с апреля по ноябрь.

Как сообщал УНИАН, по информации издания The Washington Post, Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года предлагал в Вашингтоне российскому послу Сергею Кисляку создание "тайного безопасного канала связи".

Ранее стало известно, что ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера в деле относительно связей с Россией.