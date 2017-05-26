ФБР проверяет зятя Трампа по делу о связях с РФ - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку в отношении зятя президента США Дональда Трампа, его старшего советника Джареда Кушнера по делу о возможных связях окружения американского лидера с Россией.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает РБК.

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По словам чиновников, которые разговаривали с журналистами телеканала, Кушнер располагает «значительной информацией», имеющую отношение к расследованию. Собеседники подчеркнули, что проверка в отношении зятя Трампа не означает, что правоохранительные органы подозревают его в чем-то и намерены вынести обвинение.

Телеканал указывает, что пока неизвестно, получил ли Кушнер соответствующие запросы от федеральных следователей, а также что именно могло привлечь интерес правоохранителей.

Washington Post, в свою очередь, со ссылкой на собственные источники указывает, что интерес ФБР привлекла «серия встреч», которую Кушнер провел с банкиром, председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком.

Имя Джареда Кушнера неоднократно появлялось в американских СМИ в контексте связей новой администрации Белого дома с Россией и вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году.