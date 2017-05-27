Зять Трампа предлагал послу РФ создать тайный канал связи с Кремлем – WP

Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа и его советник - обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность создания "тайного безопасного канала связи".

Об этом говорится в статье издания The Washington Post, которая ссылается на свои анонимные источники в американских органах власти, ознакомленные с материалами спецслужб США. Статья была обнародована вечером в пятницу, 26 мая, передает DW.com.

Соответствующее предложение Кушнер якобы сделал в начале декабря 2016 года во время встречи с российским дипломатом, о чем Сергей Кисляк сообщил в Москву, отмечают журналисты издания. Общение российских дипломатов, где упоминается предложение Кушнера, перехватили американские спецслужбы.

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Предложенным Кушнером каналом связи могла бы передаваться информация между переходной командой Трампа и российской властью. Чтобы скрыть контакты между США и РФ до инаугурации Трампа, его зять предлагал использовать ресурсы российской дипмиссии.

При этом предложение "удивило" Кисляка и не было принято, поскольку реализация такого замысла могла бы привести к серьезным рискам безопасности как для Москвы, так и для команды Трампа, пишет издание.