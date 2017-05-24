"Мечтала стать звездой": Орландо Блум извинился за последствия "бурной" ночи, проведенной с официанткой

Популярный британский актер Орландо Блум прокомментировал инцидент, который на днях случился с ним и официанткой Вивианой Росс из Румынии. Об этом изданию The Daily Mail сообщили анонимные источники.

После того, как стало известно, что актер провел ночь с 21-летней официанткой в лондонском отеле Chiltern Firehouse, девушка потеряла работу, пишет ТСН.

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Девушка приехала в Англию всего несколько месяцев назад из Румынии и мечтала стать звездой.

Пожалуй, именно эта причина побудила ее провести ночь с Орландо. Однако, вместо этого она услышала от своего босса – "ты уволена".

Актер, узнав об этом, сказал, что сожалеет о том, что Вивиану уволили.

"Я очень сожалею, что так получилось", - приводит издание слова анонимного источника.