Ходорковского этапировали в Москву

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский и глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев этапированы из Читы в Москву, сообщила РИА Новостируководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. "В Хамовнический суд Москвы поступило уведомление об этапировании из Читы в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева для обеспечения их участия в судебном процессе по уголовному делу в их отношении", - сказала Усачева. Она отметила, что в соответствии с нормами закона обвиняемым в московские изоляторы, где сейчас содержатся Ходорковский и Лебедев, будут направлены постановления о назначении предварительного слушания по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что первое заседание суда состоится 3 марта. В соответствии с законом предварительные слушания пройдут в закрытом режиме. Усачева добавила, что документы о назначении предварительного слушания также будут направлены адвокатам, которые представили ордера на ведение дела. Лебедев и Ходорковский в 2005 году были признаны виновными по семи статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве и неуплате налогов, и приговорены к восьми годам лишения свободы. Срок они отбывали в колониях в Читинской области. В декабре 2006 года Ходорковский и Лебедев по требованию Генпрокуратуры были этапированы из колоний в следственный изолятор Читы для расследования нового дела об отмывании денежных средств. Ходорковскому и Лебедеву вменяют хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. В частности, Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищениях путем присвоения акций дочерних обществ ОАО "Восточная нефтяная компания"в 1998 году на сумму 3,6 миллиарда рублей, в легализации похищенных акций дочерних обществ ОАО "Восточная нефтяная компания"в 1998-2000 годах на ту же сумму, хищении путем присвоения нефти дочерних акционерных обществ ОАО "НК ЮКОС"в 1998-2003 годах, нефти ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз"и ОАО "Томскнефть"на сумму более 892,4 миллиарда рублей и легализации части этих средств в 1998-2004 годах в размере 487,4 миллиарда рублей и 7,5 миллиарда долларов. Материалы уголовного дела составляют 188 томов. На прошлой неделе уголовное дело было передано в Хамовнический суд Москвы.