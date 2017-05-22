"Игра окончена": в Австралии объявили ультиматум тысячам беженцев

Австралия в воскресенье, 21 мая, объявила ультиматум более семи тысячам беженцев, которые прибыли в страну на лодках. Правительство дало им время до октября, чтобы доказать свое право на получение убежища. В случае, если они этого не сделают, их депортируют и запретят возвращаться, - пишет Deutsche Welle.

"Если люди думают, что смогут обобрать австралийского налогоплательщика (...), то извините, игра окончена", - сказал министр по вопросам иммиграции Австралии Питер Даттон.

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Даттон отметил, что стоимость содержания 50 тысяч искателей убежища, которые прибыли в страну до 2013 года в основном из Афганистана, других стран Ближнего Востока и Шри-Ланки, составляет около 1,4 миллиарда долларов США в год.

До прихода консерваторов к власти в стране в 2013 году предыдущее правительство лейбористов смогло обработать только 20 тысяч из них. Из тех, что остались, заявления на получение убежища было отклонено около трем тысячам беженцев. Еще около 7500 человек, по данным правительства, не представили документов, подтверждающих их право на получение убежища.

Адвокаты искателей убежища жестко отреагировали на заявление министра, отметив, что беженцы годами ждут прохождения сложных и длительных процедур подтверждения их права на убежище.

Действия правительства Австралии уже долгое время вызывают значительное беспокойство правозащитных организаций, в частности, из-за практики высылки просителей убежища в лагеря на отдаленных островах в Папуа Новой Гвинее и Науру. В этих лагерях и на островах беженцы, по данным правозащитников, подвергались нападениям и преследованиям.

Кроме того, даже тем среди них, кто получил право на убежище, было запрещено возвращаться на континентальную Австралию.