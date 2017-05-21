В Южной Корее назвали тип запущенной КНДР ракеты‍

20:07, 21 мая 2017
Мир
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Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности.

фото УНИАН

Северная Корея провела испытание баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". Об этом сообщает Yonhap news agency со ссылкой на южнокорейских военных.

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"Запущенная ракета похожа на "Пуккыксон-2", новую баллистическую ракету средней дальности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ракета пролетела порядка 500 километров и упала в Японское море.

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Новость в сюжете: Ракетные испытания КНДР
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