В Южной Корее назвали тип запущенной КНДР ракеты
20:07, 21 мая 2017Мир
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Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности.
фото УНИАН
Северная Корея провела испытание баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". Об этом сообщает Yonhap news agency со ссылкой на южнокорейских военных.
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"Запущенная ракета похожа на "Пуккыксон-2", новую баллистическую ракету средней дальности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ракета пролетела порядка 500 километров и упала в Японское море.
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