В Южной Корее назвали тип запущенной КНДР ракеты‍

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности.

Северная Корея провела испытание баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". Об этом сообщает Yonhap news agency со ссылкой на южнокорейских военных. Читайте такжеСовбез ООН предостерег КНДР от новых ракетных испытаний "Запущенная ракета похожа на "Пуккыксон-2", новую баллистическую ракету средней дальности", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, ракета пролетела порядка 500 километров и упала в Японское море.

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