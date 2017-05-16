В США разбился реактивный самолет, есть жертвы (фото, видео)

Реактивный пассажирский самолет Learjet 35 потерпел крушение в штате Нью-Джерси во время захода на посадку в аэропорт, в результате чего погибли по меньшей мере двое членов экипажа. Об этом сообщает CBS News.

Пассажиров на борту не было.

Читайте такжеСамолет "Аэрофлота" попал в "воздушную яму" в Таиланде: более 20 человек пострадали

Самолет врезался в складское помещение, в результате чего несколько зданий загорелись. Самолет упал в промышленной зоне, поэтому удалось избежать жертв среди местного населения.

Причина аварии пока неизвестна, идет расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее на Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26.