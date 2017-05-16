В США разбился реактивный самолет, есть жертвы (фото, видео)
Самолет врезался в складское помещение.
Реактивный пассажирский самолет Learjet 35 потерпел крушение в штате Нью-Джерси во время захода на посадку в аэропорт, в результате чего погибли по меньшей мере двое членов экипажа. Об этом сообщает CBS News.
Пассажиров на борту не было.
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#planecrash#carstadpic.twitter.com/hF2tR5oVMu— Chris Curran (@76chipster) May 15, 2017
#planecrash#carlstadnjpic.twitter.com/f04X0K6zTQ— Chris Curran (@76chipster) May 15, 2017
Самолет врезался в складское помещение, в результате чего несколько зданий загорелись. Самолет упал в промышленной зоне, поэтому удалось избежать жертв среди местного населения.
Причина аварии пока неизвестна, идет расследование.
Как сообщал УНИАН, ранее на Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26.