На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26

На Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26 местной авиакомпании Aerogaviota. Об этом сообщил телеканал NTN24. Он выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны.

На борту самолета могли находиться до 39 человек. На данный момент нет никакой информации о судьбе пассажиров и экипажа.

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Пассажирский самолет Ан-26, который пропал с экранов радаров на Кубе, разбился, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, источники издания Publico сообщают, что выживших нет.

В авиакомпании Aerogaviota подтвердили, что самолет разбился, есть жертвы, однако точное количество погибших пока назвать не могут, пишет Ciber Cuba.

Военно-транспортный самолет Ан-26 производился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено порядка 1,4 тысячи экземпляров. Часть из них позднее была переоборудована в пассажирский вариант Ан-26-100 с вместимостью до 43 пассажиров.