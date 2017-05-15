Филипп Киркоров задолжал банку 25 миллионов рублей по кредиту

Банк Церих обратился в суд с требованием взыскать с известного российского певца Филиппа Киркорова задолженности по кредиту в размере 25 млн рублей. Иск рассмотрит Хамовнический суд Москвы 22 мая.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит 22 мая в 10.10", — сказала она.

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По данным СМИ, банк и Агентство по страхованию вкладов требуют вернуть 25 миллионов рублей. Певец взял в банке два кредита и первый год вовремя погашал долг, но после отзыва у него лицензии перестал делать взносы. Тогда представители банка обратились в суд.