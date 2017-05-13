В Кабуле прогремел взрыв, пострадали двое чиновников и подросток

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, по меньшей мере три мирных жителя погибли, сообщает newsru.co.il

Согласно сообщению, к одному из автомобилей была прикреплена "бомба-липучка".

На момент взрыва в автомобиле находились четыре человека, трое из них погибли. В частности отмечается, что жертвами стали две женщины — сотрудницы госучреждения по водоснабжению, а также подросток. Водитель автомобиля получил ранения.

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Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение.