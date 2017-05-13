В Кабуле прогремел взрыв, пострадали двое чиновников и подросток
Сообщается, что к одному из автомобилей была прикреплена "бомба-липучка".
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, по меньшей мере три мирных жителя погибли, сообщает newsru.co.il
Согласно сообщению, к одному из автомобилей была прикреплена "бомба-липучка".
На момент взрыва в автомобиле находились четыре человека, трое из них погибли. В частности отмечается, что жертвами стали две женщины — сотрудницы госучреждения по водоснабжению, а также подросток. Водитель автомобиля получил ранения.
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Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение.
Explosion in Kabul city leaves 2 female government employees deadhttps://t.co/S94SPMYmeGpic.twitter.com/KGMzocMnnn— Khaama Press (KP) (@khaama) May 13, 2017