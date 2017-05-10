Парламент Косово выразил недоверие правительству

18:11, 10 мая 2017
Мир
1238 0

Страну ожидают досрочные выборы, которые должны состояться в течение следующих 45 дней.

REUTERS

Парламент Косово в среду, 10 мая, выразил недоверие правительству премьер-министра Исы Мустафы, пишет Deutsche Welle.

Соответствующее решение поддержали 78 депутатов из 120 на основании того, что члены правительства не смогли выполнить свои политические обещания.

Читайте такжеВласти Косово заявили, что Сербия готовит для страны "крымский сценарий"

Таким образом правительство отправляется в отставку, а страну ожидают досрочные выборы, которые должны состояться в течение следующих 45 дней. Объявить их президент должен до конца этой недели.

Как отмечает Радио Свобода, недоверии правительству на голосование вынесла оппозиция, но это поддержали и представители «Демократической партии» президента Хашима Тачи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #парламент Косово#недоверие правительству