Парламент Косово выразил недоверие правительству

Парламент Косово в среду, 10 мая, выразил недоверие правительству премьер-министра Исы Мустафы, пишет Deutsche Welle.

Соответствующее решение поддержали 78 депутатов из 120 на основании того, что члены правительства не смогли выполнить свои политические обещания.

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Таким образом правительство отправляется в отставку, а страну ожидают досрочные выборы, которые должны состояться в течение следующих 45 дней. Объявить их президент должен до конца этой недели.

Как отмечает Радио Свобода, недоверии правительству на голосование вынесла оппозиция, но это поддержали и представители «Демократической партии» президента Хашима Тачи.