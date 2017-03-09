НАТО и США предостерегли Косово от создания полноценной армии

«Силы безопасности Косово будут превращены в Вооруженные силы Косово», – заявил он в интервью балканской службе Радио Свободная Европа, передает Радио Свобода.

Он выступил с этим заявлением после предостережений НАТО и США против такого шага, который нарушил бы действующую конституцию Косово.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уже предупреждал косовских руководителей, что такой шаг без изменения конституции не принесет пользы. Если власти Косово добьются продвижения этого плана, союз НАТО будет вынужден сократить нынешнее сотрудничество с косовскими силовыми структурами, предупредил он.

Так же и посольство США в Приштине выступило с заявлением о беспокойстве планом создать вооруженные силы Косово без изменения конституции. Как заявили в посольстве, США готовы к консультациям по этому поводу, но предупреждают, что принятие предлагаемого властями Косово закона заставит Вашингтон пересмотреть двустороннее сотрудничество и поддержку Сил безопасности Косово.

Во вторник Хашим Тачи подал в парламент законопроект о превращении этих сил безопасности на армию, что он назвал «нормальным шагом суверенного и независимого государства». Действующая конституция Косово не предусматривает такой возможности. Для изменения конституции необходимы голоса депутатов парламента, представляющих косовских сербов, которые такого изменения не поддержат. Закон же можно принять и без них.

Как ожидается, голосование состоится в ближайшие дни. Депутаты-сербы, а их 11 в парламенте из 120 человек, уже заявили, что будут бойкотировать это голосование.