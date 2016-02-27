Парламент Косово избрал нового президента

Об этом сообщает Радио Свобода.

За Тачи проголосовал 71 из 81 депутата на заседании парламента 26 февраля. Оппозиционные депутаты в парламенте, который состоит из 120 депутатов, бойкотировали голосование.

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Столкновения вокруг парламента в Приштине и внутри называют беспрецедентными – оппозиция, которая уже полгода пытается блокировать работу парламента, периодически распыляла в зале заседаний слезоточивый газ.

Полиция также применила слезоточивый газ и водометы на улице возле парламента, чтобы разогнать сотни сторонников оппозиции в палатках на главной площади, которые требовали отставки правительства и проведения новых выборов.

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Хашим Тачи заявил в своей речи после избрания о готовности служить стране и всем гражданам Косово. «Я буду работать, чтобы защитить конституцию и создать новое европейское Косово, которое станет частью Европейского союза и НАТО», – сказал Тачи, отдельно поблагодарив сербских депутатов, которые принимали участие в голосовании.