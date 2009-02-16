В Польше замедляется рост цен

Инфляция в Польше в январе текущего года уменьшилась до 3,1% с 3,3% в декабре и 3,7% в ноябре прошлого года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Государственный комитет статистики Польши (GUS).

По данным комитета, за последний месяц, по сравнению с декабрем, больше всего подешевели одежда и обувь - на 4,3%, а также горючее и автомобили - на 2,7%. По сравнению с январем прошлого года, одежда и обувь подешевели на 7%, а топливо и автомобили - на 8,5%.

Кроме того, в январе, несмотря на ослабление злотого (что повлияло на подорожание импортных товаров), подешевели аудио-, видео- и компьютерная техника. Эксперты объясняют это последствиями экономического кризиса, из-за которого снизился спрос на эти товары.

В то же время в январе подорожало содержание жилья – на 1,9%, по сравнению с декабрем, и на 11% к январю прошлого года.

Почти на 1% подорожали продукты питания, в частности, мясо, ветчина, рыба, рис, овощи, но подешевели сыры и молочные продукты.

Эксперты прогнозируют снижение инфляции в Польше до 2,5% в мае и до 1,5% в летние месяцы, что обеспечит годовую инфляцию в стране не выше 2%.

Как сообщал УНИАН, аналитики прогнозируют, что из-за экономического кризиса в этом году в Польше ВВП снизится до 0-2%.