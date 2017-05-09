Американский военный корабль столкнулся с рыболовецким судном Южной Кореи в Японском море - СМИ

В Японском море американский военный корабль, который проводил обучение, столкнулся с южнокорейским рыболовным судном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Издание отмечает, что столкновение судов произошло сегодня в полдень по местному времени. На рыболовном судне находилось шесть человек, никто из них не пострадал.

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Причины аварии на данный момент не известны. Стороны проводят расследование.