Макрон ушел с поста председателя движения "Вперед!"

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон, как и ожидалось, ушел с поста председателя созданного им чуть более года назад движения "Вперед!". Временным председателем назначена Катрин Барбаруа, которая ранее работала референтом нескольких министров труда. Об этом в понедельник, 8 мая, в Париже сообщил генеральный секретарь движения Ришар Ферран, которого считают возможным премьер-министром Макрона, как сообщает DW.

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Одновременно Ферран указал, что движение "Вперед" переименовано в "Республику на марше". Своей целью движение назвало успешное участие в июньских парламентских выборах и обеспечение новому президенту большинства в парламенте. До 11 мая планируется назвать фамилии всех 577 кандидатов, которые будут участвовать в выборах. Не менее половины из них будут женщины и не менее половины кандидатов будут новичками в политике, пишет dpa.

Во втором туре президентских выборов 7 мая Эмманюэль Макрон получил поддержку 66,1 процента избирателей. За его соперницу, кандидата правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,9 процента пришедших на выборы. Церемония вступления Макрона в должность состоится 14 мая. По существующей во Франции традиции, избранный президент покидает свои партийные посты.