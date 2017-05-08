Во Франции обнародовали окончательные результаты выборов президента

Независимого кандидата и лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,1% избирателей. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции на основе подсчитанных 100% голосов.

В частности, за Макрона проголосовали 20 миллионов 753 тысячи 798 избирателей.

Его оппонент от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,9% голосов французов, или 10 млн 644 тыс. 118 человек.

Читайте такжеПроблемы, с которыми столкнется президент Эммануэль Макрон - Bloomberg

Согласно обновленным данным, всего во втором туре выборов могли проголосовать 47 млн 568 тыс. 588 избирателей. Из них участие в выборах приняли 35 млн 467 тыс. 172 человека, что составляет 74,56%.

12 млн 101 тыс. 416 французов с правом голоса не участвовали в голосовании, что составляет 25,44%.

Вместе с тем, 11,47% бюллетеней были испорчены или пустыми.