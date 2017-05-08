Макрон официально станет президентом Франции 14 мая

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон официально заступит на должность президента 14 мая. Об этом сообщает сайт телеканала France24.

Действующий президент Франсуа Олланд заявил, что он покинет свой пост в воскресенье, 14 мая. Соответственно, Макрон официально станет президентом 14 мая.

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Как известно, Эммануэль Макрон, который является лидером движения «Вперед!» уверенно одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,1% избирателей.