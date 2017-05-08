Макрон официально станет президентом Франции 14 мая
14:54, 08 мая 2017Мир
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Олланд заявил, что он покинет свой пост в воскресенье.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон официально заступит на должность президента 14 мая. Об этом сообщает сайт телеканала France24.
Действующий президент Франсуа Олланд заявил, что он покинет свой пост в воскресенье, 14 мая. Соответственно, Макрон официально станет президентом 14 мая.
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Как известно, Эммануэль Макрон, который является лидером движения «Вперед!» уверенно одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,1% избирателей.
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