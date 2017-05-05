Операции против исламистов в Сирии будут продолжаться, несмотря на "зоны безопасности" – Пентагон

В Пентагоне предполагают, что удары против группировки «Исламское государство» в Сирии будут продолжаться внутри так называемых «деэскалационных зон» несмотря на заявления России, что они закрыты для авиации международной коалиции.

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Как сообщает Радио Свобода, представитель Пентагона Адриан Ранкин-Галловэй заявил 5 мая, за несколько часов до вступления в силу российским планом по «зоне безопасности», что коалиция будет продолжать операции против боевиков группировки «Исламское государство», где бы они ни находились.

Ранкин-Галловей подчеркнул, что США не являются участником соглашения о создании в Сирии так называемых «зон безопасности», которое 4 мая в Астане подписали Россия, Турция и Иран.

Ранее в пятницу представитель России на мирных переговорах по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что «зоны безопасности» будут закрытыми для авиации международной коалиции. Но позже он отметил, что коалиция сможет в дальнейшем проводить операции в определенных районах. Он не уточнил, есть ли внутри создаваемых зон безопасности ячейки группировки «Исламское государство».

В четверг Россия, Турция и Иран, посредники на сирийских мирных переговорах в Казахстане, подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии. Меморандум предусматривает установку четырех «зон деэскалации» в различных частях Сирии, где в результате 6-летней войны между силами правительства президента Башара Асада и повстанцами погибли около 400 тысяч человек.

Соглашение предусматривает запрет всех военных полетов над этими зонами, поэтому неясно, почему российский дипломат выделил именно коалицию под руководством США.

Соединенные Штаты заявили, что «поддерживают любые усилия, которые могут способствовать деэскалации насилия в Сирии». В то же время в Вашингтоне выразили озабоченность по поводу роли Ирана и добавили, что Россия должна обеспечить соблюдение соглашения о деэскалации со стороны сирийского правительства.

Сирийская вооруженная оппозиция 4 мая отвергла план России по созданию в Сирии зон безопасности, назвав это угрозой для целостности страны, отметив также, что не будет признавать Иран гарантом безопасности какого-либо плана по прекращению огня.

Часть делегации сирийской оппозиции покинула переговоры в знак протеста против того, что документ подписал Иран. Иран и Россия поддерживают сирийское правительство в войне, Турция поддерживает оппонентов Асада.