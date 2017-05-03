В Сирии остались десятки тонн химического оружия – премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Сирии осталась химическое оружие. Об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов, пишут «РИА Новости».

Нетаньяху отметил, что в Сирии до сих пор находятся десятки тонн химоружия.

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"Прежде всего, там осталось химическое оружие. Пусть и считанные проценты (бывшего арсенала - ред), но это все равно десятки тонн... "Я обещаю вам, что, если кому-нибудь когда-нибудь придет в голову мысль применить оружие массового поражения против нас, он подвергнет страшной опасности самого себя", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что Сирия до сих пор имеет определенное количество химического оружия.

"Я могу авторитетно сказать, что они сохранили часть (химического оружия, - ред.). Это является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и это должно обсуждаться на дипломатическом уровне", - сказал Маттис.