В турецких тюрьмах ко Дню святого Валентина - день открытых дверей

В связи с отмечаемым сегодня Днем святого Валентина в турецких тюрьмах проводится день открытых дверей.

Как сообщает радио «Свобода», членам семей, родственникам, знакомым разрешено свободно навещать заключенных в местах лишения свободы.

Тюремные власти, однако, просят приезжать к заключенным в строго отведенные часы и приводить с собой только самых близких родственников. Во избежание беспорядков приняты повышенные меры безопасности.

Министр внутренних дел Али ШААХИН в интервью одному из телеканалов рассказал: "Такая акция проводится впервые. Мы хотим, чтобы в день влюбленных осужденные почувствовали заботу и поддержку своих близких".

Свидания, однако, запрещены для особо опасных преступников и узников одиночных камер, где обычно находятся политические заключенные.

По данным СМИ, турецкие тюрьмы переполнены, в местах заключения находятся более 200 тысяч человек. Условия содержания многих заключенных не соответствуют санитарным нормам. Между охранниками и заключенными нередко происходят конфликты.