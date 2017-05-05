В Венесуэле застрелили лидера студенческого движения во время собрания

В Венесуэле убит лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги Хуан Лопес. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Globovision.

Сообщается, что председатель студенческой организации принимал участие в собрании, к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали еще три человека. Нападавшему удалось скрыться на мотоцикле.

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Мотивы убийцы в настоящее время не установлены. Продолжается расследование инцидента.

В стране продолжаются протесты: накануне министр юстиции и внутренних дел Нестор Реверол предупреждал активистов, что блокирование автомагистралей грозит восемью годами лишения свободы.

Демонстрантов возмутил недавний указ президента Николаса Мадуро, который позволяет переписать конституцию.