В Южной Корее стартовало досрочное голосование в преддверии выборов президента

В четверг, 4 мая, в Южной Корее началось досрочное голосование в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 9 мая, сообщил 24 канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

По информации местного избиркома, уже проголосовали свыше 590 тысяч человек, что эквивалентно 1,39% от общего количества избирателей.

"Досрочное голосование в преддверии президентских выборов происходит впервые в связи с принятым в 2014 году законом. Согласно ему все граждане имеют возможность проголосовать раньше дня выборов, независимо от причины. На такой шаг Правительство пошло, чтобы повысить явку избирателей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее досрочно отдать свой голос могли только те, кто не мог этого сделать непосредственно в день президентских выборов.

Досрочное голосование продлится до вечера пятницы, 5 мая.

Напомним, парламент Южной Кореи проголосовал за проведение процедуры импичмента президенту страны Пак Кын Хе, конституционный суд подтвердил отставку. Скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что Пак Кын Хе позволяла своей подруге Чхве Сун Соль вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих будущих выступлений, и позволяла вносить в них правки.