В Южной Корее 250 тысяч человек вышли на антипрезидентскую акцию

Сегодня около 250 тысяч человек вышли на улицы Южной Кореи с очередной акцией протеста против президента страны Пак Кын Хе, передает Yonhap.

Протестующие требуют от Конституционного суда как можно скорее вынести решение об импичменте Пак Кын Хе. Акция протеста прошла без инцидентов.

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Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе публично извинилась за то, что ее близкой подруге Цой Сун Соль стали доступными десятки текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Соль не занимает никаких официальных должностей в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южной Корее они были арестованы. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

После оглашения Пак Кын Хе импичмента 9 декабря исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Ге Ан. Конституционный суд на протяжении полугода должен рассмотреть правомерность решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.