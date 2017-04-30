США заверили, что не будут требовать от Сеула платы за систему ПРО

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что самостоятельно покроют расходы на размещение системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее, заявили в Сеуле, как сообщает DW.

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что в воскресенье, 30 апреля, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и его южнокорейский коллега Ким Гванджин телефону обсудили вопрос размещения современного противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD). Во время разговора Макмастер заверил Гванджина, что Южная Корея остается для Вашингтона приоритетом номер один в Азиатско-Тихоокеанском регионе, информирует агентство Reuters.

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27 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что Южная Корея должна была бы заплатить Вашингтону за размещение на своей территории системы ПРО, которую США разворачивают там в ответ на угрозу со стороны КНДР. Трамп оценил стоимость системы в один миллиард долларов США. В Сеуле же заявили, что затраты на развертывание и обслуживание системы, согласно договора, регулирующего пребывание американских военных в стране, должны нести США, а Южная Корея предоставляет для размещения территорию и инфраструктуру.

"Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер пояснил, что последние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, в связи с ожиданиями США распределения оборонных расходов с союзниками", - говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.