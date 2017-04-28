Трамп потребовал, чтобы Южная Корея заплатила за систему ПРО: в Сеуле уже ответили

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы Южная Корея заплатила за систему ПРО, которую предоставляют США.

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"Насчет системы THAAD. Это около миллиарда долларов. Я сказал, почему мы платим? Почему мы платим миллиард долларов? Мы защищаем. Так почему мы платим миллиард долларов? Поэтому я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили. Никто не собирается этого делать. Так почему мы платим миллиард долларов? Эта система стоит миллиард. Это феноменально. Это самое невероятное оборудование, которое вы когда-либо видели – сбивает ракеты прямо в небе. И оно защищает их, я хочу защитить их. Мы собираемся защитить их. Но они должны заплатить за это, и они понимают это", - заявил Трамп в интервью Reuters.

Минобороны Южной Кореи в ответ на эти замечания сообщило, что существующее соглашение не изменялось: Сеул предоставляет землю для развертывания системы, в то время как Вашингтон оплачивает стоимость установки и эксплуатации системы.

Главный советник президента Южной Кореи по внешней политике заявил агентству, что требования Трампа "невозможны", потому что управлять ПРО будут американские военные.

Как сообщалось, система ПРО в Южной Корее будет полностью развернута к концу 2017 года.

"Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении военного ведомства

В Китае раскритиковали развертывание системы ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия.

Против развертывания системы ПРО в Южной Корее также высказалась Россия. Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама, не исключив при этом и военного вмешательства.