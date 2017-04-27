Генсек НАТО призвал Анкару уважать верховенство права

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция, которая является членом Североатлантического альянса, должна в полной мере придерживаться всех правовых процедур в уголовном преследовании лиц, задержанных по подозрению в причастности к попытке военного переворота в стране в июле прошлого года, как сообщает DW.

"Турция имеет право на самозащиту и на судебное преследование тех лиц, которым вменяют неудачную попытку переворота. Однако это должно происходить на базе полного уважения к верховенству права", - заявил Столтенберг в четверг, 27 апреля, в столице Мальты Валетте, куда он прибыл для встречи с министрами обороны государств-членов НАТО. По словам генсека Альянса, он лично придает "большое значение этим ценностям" и обсуждал этот вопрос с руководством Турции. При этом Столтенберг отметил, что Турция остается "ключевым союзником" для НАТО.

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Заявление генсека НАТО прозвучало на следующий день после волны массовых арестов по всей территории Турции, которые в этот раз касались работников полиции страны. Во время рейдов в среду, 26 апреля, арестованы более тысячи и отстранены от выполнения служебных обязанностей свыше 9 тысяч полицейских. Власти Турции подозревают их в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за организацию переворота.