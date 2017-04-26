В Турции за день задержали более тысячи "тайных имамов" Гюлена, рейды продолжаются

В Турции сегодня, 26 апреля, задержали более 1 тыс. человек по подозрению в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая власть обвиняет в организации попытки военного переворота в июле прошлого года. Как передает DW, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что все задержанные работали в структурах полиции и были "тайными имамами" движения Гюлена.

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"1009 тайных имамов на данный момент были задержаны в 72 провинциях, операция продолжается", - сообщил министр в среду.

По данным телеканалов NTV и CNN Turk, всего турецкая власть выдала свыше 3,2 тыс. ордеров на арест сторонников Гюлена во время этой волны задержаний, которая является одной из крупнейших в стране за последние месяцы.

Как сообщалось, во время репрессивных мер, развернутых турецкими властями после неудавшейся попытки переворота, около 120 тыс. человек были уволены с работы, а более 40 тыс. были задержаны или заключены.