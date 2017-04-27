Авария российского корабля у берегов Турции: спасатели нашли всех членов экипажа
15:29, 27 апреля 2017Мир
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Членов экипажа спасла береговая охрана.
О спасении всех с российского корабля сообщают росСМИ / РИА Новости
Все члены экипажа российского судна Черноморского флота РФ "Лиман", которое столкнулось с другим кораблем в Черном море, спасены. Об этом сообщают РИА Новости.
Членов экипажа российского корабля спасла береговая охрана Стамбула
Как сообщал УНИАН ранее, Минобороны России сообщило, что исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море у берегов Стамбула.
Турецкие СМИ передавали, что катера береговой охраны Турции прибыли к месту столкновения судов. 15 российских военных пропали без вести.
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