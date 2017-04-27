В Идлибе разбомбили лагерь беженцев, есть погибшие

На севере Сирии, в провинции Идлиб, самолет сирийских правительственных сил сбросил три бомбы на лагерь с беженцами.

Как сообщает турецкое агентство «Анадолу», в результате авиаудара в районе Маарат аль-Нуман пострадали десятки людей. Также сообщается о погибших, однако точное количество жертв атаки пока неизвестна.

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По информации представитель Управления гражданской обороны в Идлибе Хамид Кутейни, военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах.

Ранее в результате воздушного удара в Идлибе пострадали более десяти мирных жителей. Кроме того один из снарядов упал на территорию больницы, вследствие чего погибли 14 человек, в их числе - пациенты.