Адмирал заявил о способности США отразить любые ракетные атаки КНДР

Американские системы комплексов противоракетной обороны (ПРО) THAAD будут готовы к работе в ближайшие дни для защиты от любой атаки со стороны КНДР.

Об этом заявил командующий США в Тихоокеанском регионе адмирал Харри Харрис, выступая перед конгрессом, передает Reuters.

Он также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут отразить любую ракетную атаку на группировку американских авианосцев со стороны Северной Кореи.

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По его словам, США при этом стоит рассмотреть возможность установки дополнительных комплексов ПРО на Гавайях.

Харрис предупредил, что переломный момент для США настанет тогда, когда лидер КНДР Ким Чен Ын достигнет военной мощи, с помощью которой сможет реализовать угрозы, о которых заявляет.

Ранее минобороны Южной Кореи подтвердило начало установки оборудования для системы ПРО THAAD.